I solskin fejres dronningen med gaver og taler

Der var vind i dannebrog, en klar og skyfri himmel og en kølig temperatur, da Folketinget på Christiansborg tog imod dronningen for at fejre hendes 50-års-jubilæum som regent af Danmark.

Fejringen er ikke så omfangsrig som oprindeligt planlagt. Den afdæmpede begivenhed sker for at undgå spredning af coronavirus, og derfor består fejringen af et statsråd og en ceremoni på Christiansborg Slot.

Her modtog dronningen rosende ord fra både Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), og statsminister Mette Frederiksen (S).

- Deres valgsprog med Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke afspejler Deres bevidsthed om relationen mellem Dem som monark og os andre som borgere, lød det fra Henrik Dam Kristensen.

- Selv om De er statsoverhoved ved lov, er De opmærksom på, at man skal gøre sig fortjent til folkets respekt og anerkendelse. Kun derved kan man gøre sit rige stærkere.

- Det formår De på imponerende vis.

Der er også besøg fra Færøerne, hvor lagmand Bárður á Steig Nielsen vil tale og overrække en gave.

Formanden for Naalakkersuisut i Grønland, Múte B. Egede skulle oprindeligt have deltaget på samme vis - men han har meldt afbud, fordi han har corona.

Forud for fejringen på Christiansborg deltog dronningen i et statsråd.

Et statsråd er et møde mellem regenten og statsministeren samt andre ministre. Det afholdes med "passende mellemrum" og er en del af den formelle arbejdsgang i forbindelse med lovgivning og regeringens arbejde.

Hvis dronningen er bortrejst, kan det være en stedfortræder, der varetager mødet i statsrådet.

På møder i statsrådet underskriver dronningen sammen med de relevante ministre de love, som Folketinget har vedtaget.

Samtidig orienterer regeringen om de lovforslag, som den agter at fremsætte i Folketinget.

Statsrådet er hovedsageligt en højtidelig ceremoni. Det er ikke et møde, hvor der træffes nye beslutninger.

Dronningen deltog i 1958 som 18-årig i sit første statsråd sammen med sin far kong Frederik den IX.

