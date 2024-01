I Sverige taler de om risiko for krig. Det gjorde Danmark også i 1962. Husker du pjecen ”Hvis krigen kommer”?

Den svenske befolkning skal forberede sig på krig.

Så klart var budskabet, da den svenske minister for civilt forsvar, Carl-Oskar Bohlin, talte ved den årlige landsmøde for foreningen Folk och Försvar (Folk og Forsvar).

"Mange har sagt det før mig, men lad mig gøre det med embedskraft. Mindre tilsløret og med usminket klarhed: Der kan blive krig i Sverige," sagde han.

Det er Ruslands invasion af Ukraine i 2022 og den nuværende krig, der bør få svenskerne til at forberede sig på krig, slog Bohlin fast.

Men hvordan forbereder man sig på krig?

I Danmark gør man ingenting, hvis man skal tro formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

"Vi er ikke forberedt på noget som helst," udtalte han tirsdag til Kristeligt Dagblad.

Men engang var danskerne forberedte. Under den kolde krig i 1962 blev pjecen "Hvis krigen kommer" hustandsomdelt med Statsminsteriet som afsender. Den havde til formål at oplyse danskerne om farer, forebyggelse og fakta i forbindelse med et muligt angreb på dansk territorium.

I pjecen kunne man blandt andet finde råd til, hvordan et beskyttelsesrum skulle indrettes, og hvilken mad man skulle sørge for at indkøbe.

Her er fem punkter fra pjecen:

Beskyttelsesrum i stueetagen

"Allerede i fredstid bør De, hvis det er muligt, have udvalgt Dem og helst indrettet et beskyttelsesrum i en kælder i eller nærheden af Deres hus," stod der i pjecen.

Rummet skulle beskytte mod stråling fra atombomber og derfor ligge så dybt under jorden som muligt. I pjecen kunne man finde forskellige eksempler på, hvor det beskyttelsesrum kunne ligge:

Hvis man havde en lade, var det en god idé et grave en kælder under den, som man kunne bruge som beskyttelsesrum. Foto: Koldskrigsmuseet Regan Vest

Minutkød og frikadeller i fedt

Hvis krigen brød ud, og man var nødsaget til at bruge dagene i et beskyttelsesrum, var det vigtigt at have mad på lager. I pjecen kunne man finde dette eksempel på, hvordan en nødration til otte dage kunne se ud:

Da pjecen udkom, fik den kritik for skjult at reklamere for Irma, som var det eneste supermarked, hvor man kunne købe "minutkød". Foto: Koldkrigsmuseet Regan Vest

En sådan nødration ville koste mellem 30 og 35 kroner, kunne man læse. Derudover skulle man sørge for 20 liter vand til hver person til en uge. Men man behøvede ikke at leve for spartansk, for i pjecen stod der også, at man skulle huske "nydelsesmidler" som for eksempel "kiks, melis og chokolade".

Transistorradio og nødtoilet

Det var dog langt fra kun mad, man skulle sørge for at fylde sit beskyttelsesrum med. Man skulle også fylde et såkaldt beredskabslager op med ting og sager, der kunne være nødvendige for at få tiden til at gå. Man skulle blandt andet sørge for at indrette beskyttelsesrummet med nødbelysning, et nødtoilet med låg og kemikalier, en transistorradio og, ja, pjecen.

Spillekort og legetøj til børnene var en del af det, der burde være i et beskyttelsesrum. Foto: Koldkrigsmuseet Regan Vest

"Panikagtig flugt bør undgås"

Danskerne måtte i 1962 også forberede sig på at blive evakueret, hvis krigen kom. Det kunne enten ske frivilligt eller tvungent, kunne man læse i pjecen. Hvis man blev tvunget til at blive evakueret, skulle man medbringe "varmt tøj og regntøj, personlige papirer, penge og rationeringskort, sovepose eller tæppe, toiletsager og mad til tre dage (tørkost)".

Og så skulle man undgå at gå i panik, men sørge for, at evakueringen skete "ordnet efter myndighedernes anvisninger".

Man skulle sørge for at hjælpe hinanden og forholde sig i ro under evakueringen. Foto: Koldkrigsmuseet Regan Vest

Smid dig på jorden!

Var man ude i naturen eller bare langt fra hjem, når atombomben sprængte, var det ikke sikkert, at man kunne nå ind i et beskyttelsesrum, inden strålerne ramte. Hvis det skete, måtte man kaste sig "på gulvet langs vinduesvæggen eller under et bord eller en seng".

"Dæk ansigtet og ubeskyttet hud. Luk øjnene," stod der i pjecen.