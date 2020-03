I værste fald: 500.000 danskere kan få virus på få måneder

Der er størst risiko for smitte med coronavirus før og efter sommer, fortæller overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Hvis coronavirusset udvikler sig værst tænkeligt og bliver til en epidemi, vil op mod 500.000 danskere kunnet blive smittet i løbet af få måneder.

Det fortæller Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Det er svært at sige, hvor lang tid det vil være over - det afhænger blandt andet af årstider, og hvor hurtigt det spredes.

- Men når vi kigger på tidligere tilfælde, så vil det typisk være over to-tre måneder, men man kan også forestille sig et scenarie, hvor det kommer i to pukler før og efter sommeren og derfor vil spredes over en længere periode.

Det hænger sammen med, at det ikke smitter så meget om sommeren.

- Vores adfærd er anderledes om sommeren. Vi er mere ude og sidder ikke så tæt sammen om sommeren, og så trives virus heller ikke så godt om sommeren, siger Bolette Søborg.

Styrelsen har mandag meldt ud, at der er er styr på situationen omkring virusset, men at en epidemi ikke kan udelukkes.

Der er indtil videre fire bekræftede tilfælde i Danmark, og 122 mennesker er i karantæne.

108 af dem har en relation til en af de fire smittede, mens de resterende 14 har haft kontakt til en smittet, der aktuelt opholder sig i udlandet.

Skulle det ende i en epidemi, forventer Sundhedsstyrelsen, at omkring 20 procent af de smittede- eller 100.000 - har behov for at blive indlagt.

De sidste 400.000 vil ikke blive så syge, at de behøver hjælp fra sundhedsvæsenet.

Landets fem regioner, der driver sundhedsvæsenet, har planer for, hvordan de skal sikre, at der er sengepladser til at tage imod tusindvis af ekstra smittede.

- Det vil helt klart været en udfordring for regionerne. Det kan for eksempel være ved at frigive senge fra operationer, hvor der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko - for eksempel folk, der skal have nyt knæ eller ny hofte, siger Bolette Søborg.

Styrelsen arbejder på at bremse udbredelsen - blandt andet ved at finde de danskere, der har været i områder med høj smitte og finde frem til alle dem, de har været i kontakt med.

- Det skal forhale, at vi får vi introduceret coronavirussmitte meget hurtigt, siger Bolette Søborg.

Det skal også være med til at sikre, at der sker mindst muligt smitte under den igangværende influenzasæson, som typisk løber frem til omkring starten af april og normalt lægger beslag på sengepladser på landets sygehuse.

/ritzau/