IA går frem og sætter sig på tre af fem grønlandske kommuner

IA vil droppe mineprojekt i Sydgrønland, hvilket sandsynligvis har været udslagsgivende for valg i sydkommune.

Det er ikke kun til det grønlandske parlament, Inatsisartut, at der har været valg i Grønland. Grønlænderne skulle tirsdag også stemme til valg i kommunerne.

Resultat af kommunalvalget viser, at venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) sætter sig på tre af landets fem kommuner.

Dermed fravrister IA borgmesterposten i Kommune Kujalleq i Sydgrønland fra det socialdemokratiske Siumut.

Samtidig har partiet bevaret magten i Kommune Qeqertalik og Kommuneqarfik Sermersooq, som er den største kommune i landet. Hovedstaden Nuuk ligger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Siumut har beholdt sine borgmesterposter i Avannaata Kommunia og Qeqqata Kommunia.

IA er blevet det største parti ved valget til Inatsisartut foran Siumut og fortsætter altså de gode resultater i kommunerne.

Sejren i Kommune Kujalleq i Sydgrønland skal særligt ses i lyset af en stor minedebat, der har været op til valget.

IA er imod mineprojektet nær byen Narsaq og lover at stoppe det. Både lokalt og nationalt har der været stor modstand mod projektet, som kritikere frygter vil påvirke miljø og natur negativt. Særligt i Narsaq var støtten til IA stor.

Siumut, der hidtil sad på posten kommunen, er for mineprojektet.

Fortalere for projektet fremhæver, at der er store økonomiske muligheder i det. Det vil skabe mange arbejdspladser i et trængt Sydgrønland, men de argumenter er borgerne i området altså ikke bidt på.

Det tyder dermed på, at mineprojektet har været udslagsgivende for, at IA's Stine Egede fremover skal sidde i borgmestersædet i sydkommunen i stedet for Siumuts Kiista P. Isaksen.

I kommunen fik IA en fremgang på 17,4 procent, mens Siumut måtte notere en tilbagegang på 15,7 procent.

/ritzau/