Iagttagere: Dronningen træffer svær, men nødvendig beslutning for at sikre monarkiet

Dronningens regeringsjubilæum vil ikke alene blive husket for de mange fejringer, men også for at monarken brugte året til at se frem og gøre sit for at sikre monarkiets fremtid i Danmark. Sådan lyder vurderingen fra journalist og forfatter Thomas Larsen, der har lavet flere interviews med dronning Margrethe og senest skrevet bogen ”Monark og menneske”.

For onsdag eftermiddag udsendte Kongehuset en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at prins Joachims fire børn, Nikolai, Felix, Henrik og Athena, fra årsskiftet fratages deres titler som prins og prinsesser og i stedet bliver henholdsvis grever og komtesse af Monpezat. Man kan se beslutningen som en del af at beskikke sit bo.

”Dronningen befinder sig i en ret svær situation som mor, bedstemor og regent, hvor nogle modsatrettede hensyn tørner sammen, men i den her sag er det regenten, som har truffet et valg for at sikre, at institutionen står bedst rustet,” siger Thomas Larsen.

Historiker, lektor ph.d. med speciale i kongehuset Sebastian Olden-Jørgensen kalder Dronningens beslutning for naturlig og nødvendig. Han siger:

”Det er lidt som at beskære et æbletræ – det skal ske før eller siden. Vi ser en Dronning, som vil rydde op, før hun dør og på den måde ikke efterlade ubehagelige opgaver til sin efterfølger. Beslutningen kommer ikke på baggrund af en skandaløs sag, men fordi der er et behov for en tydelig regulering af grænsen mellem den snævre og den fjerne kongefamilie. En sådan regulering har vi har op gennem historien, og vi ser det ske i andre monarkier i disse år. Der kan ikke være uendeligt med status og privilegier, og der er grænser for, hvor mange prinser og prinsesser, man som befolkning vil holde styr på.”