Efter to år med et stærkt fokus på provinsen og landdistrikterne vil S-regeringen nu rette opmærksomheden mod hovedstaden

Decentralisering og et Danmark i bedre balance har været et af de vigtigste ideologiske pejlemærker for Socialdemokratiet under statsminister Mette Frederiksens ledelse af partiet. Udflytningen af uddannelser fra de store byer og 20 nye nærpolitistationer er de seneste eksempler på kursen.