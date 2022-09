Identitetspolitik fylder mest blandt nye ord i ordbogen

Ord som "akønnet" og "intersektionalisme" finder vej til Dansk Sprognævns ordbog i næste uge.

Nævnet tilføjer i alt 128 nye ord til sin onlineordbog, og her fylder køns- og identitetspolitik mest.

Det siger noget om, hvad der sker i vores samfund, og hvor vi er på vej hen, siger seniorforsker hos nævnet Marianne Rathje.

- Det er usædvanligt, at et emne fylder så meget i en opdatering af ordbogen, men det siger jo også noget om, at vi mangler ord og udtryk til at snakke om de emner, der fylder i vores samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Akønnet" vil sige, at man ikke identificerer sig med noget køn, mens "intersektionalisme" beskriver en teori om, at mennesket består af mange forskellige identiteter.

/ritzau/