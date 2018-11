Identitetspolitik truer sammenhængskraften

Mens politikere og befolkning har travlt med at klistre særlige identiteter på sig selv og hinanden, risikerer oplevelsen af fællesskab at forsvinde til fordel for en stammetænkning. Sådan lyder advarslen fra flere iagttagere

Sidste år gik en tv-reklame for TV 2 verden rundt og blev set, liket og kommenteret af flere millioner mennesker. Den danske reklame modtog endda fire internationale priser, for med budskabet ”Alt det vi deler” havde den åbenbart fat i et slogan, der har en særlig appel i de her år. I reklamen ser man en lang række forskellige typer, som vi nemt kan klistre en særlig identitet på, som for eksempel muslim, præst eller fodboldfan, men i stedet for at fokusere på netop disse kategorier peger reklamen på det, de har tilfælles.

Det er ellers ikke den bestræbelse, man ser mest af i det politiske landskab for tiden, lyder det fra blandt andre filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, Københavns Universitet, der oplever, at det i stedet er fortællingen om os versus dem, der præger billedet. Ikke mindst i USA ser Hendricks et markant skifte fra at diskutere emner som arbejdsmarked og sundhedsreformer til primært at være optaget af identitet. Men også i Danmark ser han denne tendens:

”Man ser det for eksempel i vores flygtninge- og indvandrerdebat, i hele betoningen af danskheden og de politiske diskussioner om, hvad der skal til for at kunne kalde sig dansker. Og identitetspolitik er i modsætning til arbejdsmarkedsforhold meget let at forholde sig til, for enten har man en identitet, eller også har man den ikke. Man er enten os eller dem. Derfor kan et fokus på identitet heller ikke undgå at ende i en forsimplet polarisering. For hvis politik ender med at blive et spørgsmål om at vælge side, så er nuancerne truede og dermed også den politiske midte,” siger Vincent F. Hendricks.

Også professor Hans Bonde, der er kønsforsker og historiker, er bekymret for de identitetspolitiske tendenser.