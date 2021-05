“Ideologi er noget bras”: 13 citater af Poul Schlüter om politik, tro, kvinder og alderdom

Tidligere statsminister Poul Schlüter (K) vil blandt andet blive husket for sine mange fyndord og underfundige citater. Kristeligt Dagblad har samlet et udpluk af de mest interessante af slagsen fra politikeren, der ikke var så konservativ, at det gjorde noget

Om Tamilsagen

”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.”

Sagt under en folketingsdebat om Tamil-sagen, der førte til Schlüter-regeringens fald, 1989.

Om det uideologiske ved konservatismen

“Ideologi er noget bras.”

Sagt i talen ved Det Konservative Folkepartis repræsentantsskabsmøde, 1984.

Om at være konservativ

“Vist er jeg konservativ, men ikke så meget, at det gør noget.”

Sagt i et interview til Berlingske forud for det konservative landsrådsmøde, 1984.

Om statsministerposten

”Det er ikke let at blive statsminister. Men det er let at være det. Til gengæld er det ikke let at holde op med at være det.”

Sagt i tv-dokumentarserien ”Statsministrene”, 2017.

Om hvorfor der ikke er flere, der stemmer konservativt

”90 procent af den danske befolkning er konservative – de ved det bare ikke.”

Om ikke at være ”gammelkonservativ”

”Den konservative stræber efter balance. Han går ikke ud i ekstremerne.”

Sagt i et interview med Altinget, 2019.

Om det europæiske samarbejde

”Unionen er stendød.”

Sagt i en debat i forbindelse med folkeafstemningen om EF-pakken, 1986.

Om tro

”Kristendommen har personlig betydning for mig, men jeg taler ikke så meget om det. Jeg synes, det er en privatsag, og det bliver let en konkurrence om, hvem der tror mest.”

Sagt i et interview med Kristeligt Dagblad, 2015.

Om kvinder

”Kvinder har – siden puberteten – været en dominerende del af mit liv. Kvinder er den bedste halvdel af menneskeheden.”

Sagt i biografien ”Schlüter – Det var vel ikke så ringe endda” af Kurt Strand, 2011.

Om alderdom

”Størstedelen af mit liv ligger bagude, og det er lidt vemodigt. Men det må man bekæmpe. For hvis det får overtaget, sidder man måske i en stol resten af tiden. Men tiden skal udnyttes, den skal bruges. Og livet er dejligt. Det er ikke så tosset.”

Sagt i et interview med Kristeligt Dagblad, 2015.

Om pensionist-tilværelsen

”Jeg plejer at sige til mine venner, der er på vej til at blive pensionister: I skal huske to ting, inden I bliver det: I skal lære at spille golf, så har I noget at gøre om dagen. Og I skal lære at spille bridge, så har I noget at lave om aftenen.”

Sagt i et interview med Berlingske, 2007.

Om udlændingepolitikken

”Vi undervurderede udlændingepolitikkens betydning. Det kan enhver se i dag.”

Sagt i biografien ”Schlüters politiske testamente” af John Wagner, 2019.

Om et af Dronningens malerier

”Det er en nydelig ramme.”

Sagt i tv-dokumentarserien ”Statsministrene” fra 2017, da Lars Løkke Rasmussen (V) gav sin forgænger en rundvisning i Statsministeriet.