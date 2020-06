Idrætsforeninger ønsker klarhed omkring sommeraktiviteter

Det begynder at spidse til, hvis idrætsforeninger skal nå at forberede aktiviteter til sommeren, mener DGI.

Hvis forældre skal kunne sende deres børn på idrætsskoler denne sommer, så skal landets idrætsforeninger snart have klarhed over forsamlingsreglerne.

Derfor er det et skridt i den rigtige retning, at regeringen fredag har præsenteret et udspil til en gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet. Det mener Danske Gymnastik- Idrætsforeninger (DGI).

I udspillet lægger regeringen op til, at forsamlingsforbuddet på ti personer hæves til 50 personer fra 8. juni og til 100 personer fra 8. juli. I begge etaper foreslår regeringen undtagelser for sommeraktiviteter for børn og unge.

- Det er et godt signal til vores idrætsforeninger, og der er gode takter i forhold til, at vi forhåbentlig kan afholde sommerferieaktiviteter.

- Men vi har stadig brug for afklaring på blandt andet indendørs aktiviteter, og om det bliver muligt at kunne være indenfor og lave idrætsaktiviteter, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Ifølge hende er det et stort arbejde for idrætsforeninger at skulle planlægge sommerferieaktiviteter som eksempelvis fodboldskoler og håndboldskoler.

Det betyder, at idrætsforeningerne snart skal vide, om de kommer til at kunne afholde deres aktiviteter i sommerferien eller ej, siger formanden.

- Lige nu er det udendørs idrætsskoler med under 50 børn og ledere samlet set, som kan afholdes.

- Det giver enorm usikkerhed, i forhold til om det bliver muligt at afholde eksempelvis gymnastikskoler, håndboldskoler og svømmeskoler.

- Det er meget usikkert, fordi vi stadig mangler en endelig udmelding om, hvordan vi kan være indendørs og lave idrætsaktiviteter i ugerne og månederne, der kommer, siger Charlotte Bach Thomassen.

Spørgsmål: Regeringen lægger op til at udvide forsamlingsforbuddet til 100 personer fra 8. juli. Vil man eksempelvis kunne afholde en meningsfuld fodboldskole med op til 100 personer?

- Det er jeg sikker på, at vi skal kunne håndtere på bedste vis.

- Det kræver nogle flere ressourcer i vores idrætsforeninger, fordi man skal opdele børn og unge i nogle grupper, og der er en lang række hensyn, vi fortsat skal kunne tage.

- Men når vi kommer op på de 100, så begynder det at give god mening. Og det er selvfølgelig et vigtigt signal, siger Charlotte Bach Thomassen.

Regeringen vil forhandle om udspillet med partilederne i Folketinget henover den kommende weekend.

/ritzau/