Idrætslivet: Økonomisk hjælp er livsvigtig for fællesskaberne

Økonomiske hjælpepakker er nødvendige for at fastholde de lokale fællesskaber, mener både DGI og DIF.

I det danske idrætsliv er der glæde over en ny politisk aftale, der sikrer flere penge til blandt andet idrætsforeningerne under coronakrisen.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier blev sent tirsdag aften enige om en aftale om at forlænge hjælpepakkerne.

Som led i aftalen afsættes der blandt andet 150 millioner kroner til foreningspuljerne under DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd i perioden fra 1. november 2020 til 31. januar 2021.

Pengene kan blandt andet hjælpe nødlidte foreninger med at opretholde driften i en tid, hvor de må skrue ned for aktiviteterne og dermed mister indtægter.

Derudover er der afsat 50 millioner kroner til at forberede genstarten af foreningslivet.

- Efteråret ligner nu en dårlig genudsendelse af et svært coronaforår. Penge til landets tusinder af lokale idrætsforeninger er utrolig vigtige for et lokalt idrætsliv, der i en svær tid kan fastholde de lokale fællesskaber, udtaler formand for DGI Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse.

- Aftalen viser et politisk Danmark, der aktivt bakker om de lokale fællesskaber for børn, unge og voksne, tilføjer hun.

DGI har 6400 lokale foreninger.

Også Danmarks Idrætsforbund (DIF) er taknemmelig for den økonomiske håndsrækning.

Hjælpepakkerne får afgørende betydning for både bredde- og eliteidrætten, vurderer Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF.

- Med de økonomiske tiltag i ryggen holder politikerne hånden under en række af vores aktiviteter i en tid, hvor presset øges. Og det er vigtigt.

- Idrætsaktiviteterne har stor betydning for vores mentale og fysiske velbefindende, som kan være ekstra udfordret under en lang coronakrise, udtaler Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

/ritzau/