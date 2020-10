Idrætsorganisation: Vi skal passe på de ældre og sårbare

Idrætsorganisationen DGI arbejder på digitale muligheder for at løse problem med forsamlingsforbud for ældre.

Idrætsorganisation DGI er gået i gang med at finde løsninger på de udfordringer, de står overfor, når det nye forsamlingsforbud mandag træder i kraft.

Det betyder nemlig, at alle, der er over 21 år, ikke længere må dyrke sport i deres foreninger i grupper på mere end ti.

Formanden for DGI, Charlotte Bach Thomassen, er især bekymret for seniormedlemmerne over 60 år, som skal være særligt forsigtige i disse tider.

Derfor kigger hun sammen med foreningerne på digitale muligheder, hvor seniormedlemmerne kan "mødes hver for sig" og dyrke det sociale og fysikken.

Formanden er ikke i tvivl om, at der ligger et kæmpestort arbejde forude, hvis foreningerne skal lykkes med at opretholde medlemskontakten med de ældre.

- Vi ser jo desværre en del ensomhed blandt de ældre, når de er isolerede fra omverdenen. Men det håber vi, at vores digitale løsninger kan afhjælpe, siger hun.

Charlotte Bach Thomassen fortæller desuden, at de, der dyrker holdsport, sandsynligvis vil at blive opdelt i mindre grupper i første omgang.

Og så bliver det formentlig et farvel til det konkurrencemæssige aspekt for en lang række sportsgrene, hvor det kræves, at mere end ti er samlet på samme sted.

- Vi regner med at erstatte kampene med flere træninger, så vi opretholder det fysiske niveau, siger hun.

Hun erkender, at de lokale idrætsforeninger kigger ind i en mørk tid, hvor det er sæson for indendørsaktiviteter.

- Derfor har de naturligvis ikke samme muligheder, som de havde i foråret, hvor vi bare kunne rykke aktiviteterne udenfor, og derfor skal vi tænke kreativt, forklarer hun.

Det er en noget anderledes situation for dem, der er under 21 år. Her gælder forsamlingsforbuddet nemlig ikke i foreningslivet.

- Det er trods alt en lettelse, at børnene bliver fritaget for yderligere restriktioner, siger formanden.

- I foråret så vi, at børnene og de unge var dem, der blev hårdest ramt af nedlukningen, siger hun.

Hun forklarer, at børnene og de unge mister kontakten til fællesskabet, venner, og den aktive dagligdag, fordi de ikke opsøger det af sig selv, ligesom de ældre gør.

- De har brug for, at aktiviteter bliver organiseret for dem.

/ritzau/