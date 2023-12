Iført nissehue sender Andreas Mogensen julehilsen fra rummet

Hundredvis af kilometer fra Jorden kredser den danske astronaut Andreas Mogensen rundt i rummet.

Iført den klassiske røde og hvide nissehue og et stort smil på læberne ønsker den 47-årige astronaut glædelig jul i et opslag på det sociale medie X.

- Uanset om I fejrer jul eller blot nyder den festlige stemning, så håber jeg, at denne særlige tid bringer jer glæde sammen med jeres familie og venner, skriver han, mens han befinder sig på Den Internationale Rumstation, ISS.

Selv om det søndag er juleaftensdag og traditionelt set den dag, man i Danmark afholder jul, så er det ikke planerne på rumstationen.

Andreas Mogensen skriver, at ham og hans kolleger på rumstationen har fri mandag den 25. december for at fejre jul.

Her skal der spises julemad, slappes af og åbnes pakker fra deres familier, skriver han. Julegaverne er ankommet sammen med det seneste fragtfartøj.

- Med sådan en special dag på rumstationen så ønsker jeg jer en god jul, skriver han.

Selv om han befinder sig langt væk fra den danske julestemning, så toner han frem flere steder i forbindelse med julefejringen juleaftensdag.

Det danske kongehus har gennem december lagt videoer og billeder op på det sociale medie Instagram som låger i en julekalender. Bag lågen for den 24. december gemmer sig en video med den danske astronaut.

Inden kronprinsfamilien rejste på juleferie til Aarhus, ringede kronprins Frederik til Andreas Mogensen for at ønske glædelig jul og godt nytår.

Også kronprins Frederiks børn kigger med over skulderen på deres fars videoopkald på computeren med Mogensen.

- Glædelig jul til alle i både rummet og på jorden, skriver det danske kongehus på Instagram.

