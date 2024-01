Iført uniformer takker danske soldater dronning Margrethe

En efter en optræder soldater fra alle Rigsfællesskabets hjørner for at sige tak til dronning Margrethes 52 år som regent og øverste chef for Forsvaret i en videohilsen.

Det viser en video fra Forsvaret på mediet YouTube.

Det sker til kulissen af kongeskibet "Dannebrog", der sejler på de danske farvande med en regnbue bag sig.

Derudover kan man se flere øjeblikke fra dronningens besøg hos de danske, hvor hun har besøgt og støttet de danske styrker i Danmark og udlandet.

Her kan man blandt andet se dronningen i armygrønne bukser og skjorte fra hendes besøg i Helmand-provinsen i Afghanistan tilbage i 2011.

Det var første gang, at dronningen besøgte danske soldater i en krigszone.

Den kongelige delegation var på rundvisning i både Patrol Baseline, Camp Price og Camp Bastion i Helmand-provinsen, hvor dronningen fik lejlighed til at tale med soldaterne.

Og besøget var med stor beundring til soldaterne fra dronningens side.

- Nu har jeg selv haft lejlighed til at se og opleve, hvordan de danske soldater har det i Afghanistan. Jeg er både imponeret over og stolt af den indsats, de yder. Deres gåpåmod, deres beslutsomhed og deres gode humør har gjort et stort indtryk på mig, lød det fra hende på Forsvarsministeriets side tilbage i 2011.

Forsvaret skriver dagen inden tronskiftet, lørdag, at dronning Margrethes opbakning til Forsvaret altid har været urokkelig, hvilket også ligger til grund for videohilsenen i anledningen af hendes abdikation.

I sin nytårstale sidste år meddelte dronningen til stor overraskelse for mange, at hun søndag overlader tronen til kronprins Frederik.

Det bliver søndag markeret med en række begivenheder over hele landet. Selve tronskiftet og proklamationen af den nye konge vil ske i København.

Klokken 15 træder kronprins Frederik ud på balkonen på Christiansborg Slot for første gang som konge, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil proklamere tronskiftet.

