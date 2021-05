Igen er over 1000 konstateret smittede

For femte gang i maj er antallet af smittede på ét døgn over 1000. Tre personer er døde med corona, viser tal.

Der er det seneste døgn registreret 1074 smittede med coronavirus, viser lørdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed er der igen registreret over 1000 smittede på ét døgn. Det er femte gang i maj, at det sker.

I flere måneder har det daglige smittetal ellers holdt sig under 1000.

Tallene fra SSI viser desuden, at det samlede antal indlagte er faldet med én. Det betyder, at 162 personer er indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler.

33 personer er indlagt på en intensivafdeling. 20 af dem er tilkoblet en respirator.

Yderligere tre personer er i det seneste døgn døde med coronavirus ifølge opgørelsen.

