Ikea advarer kunder om møbel efter faldulykker med børn

Forkert brug af et kombineret puslebord og kommode fra Ikea har medført, at tre børn er faldet ned fra bordet.

Ikea har set sig nødsaget til at udsende et varsel om et puslebord efter en række hændelser, hvor børn er faldet ned fra bordet.

Uheldene er sket, fordi sikkerhedsbeslagene ikke er brugt i henhold til instruktionerne.

Det oplyser Ikea.

- Vi vil gerne forebygge, at der kommer flere hændelser. Det er rigtig vigtigt, at vi får fortalt de kunder, som har købt det her møbel, at de skal huske at montere sikkerhedsbeslaget, siger Tina Lindharth, der er kommunikationsansvarlig i Ikea Danmark.

Produktet er af mærket Sundvik og er designet til at kunne fungere som både puslebord og kommode.

Varehuset har modtaget tre foreløbige rapporter om hændelser, hvor den del af bordet, der kan klappes op og ned, har løsnet sig. Det har ført til, at tre børn er faldet ned fra bordet.

Børnene er ikke kommet alvorligt til skade, oplyser Tina Lindharth.

Hun fortæller ligeledes, at produktet er sikkert, når det bruges på den måde, det er tiltænkt i designfasen. Produktet kan anvendes som puslebord, mens barnet er lille. Når barnet er stort nok, kan bordet klappes sammen til en kommode.

De to forskellige funktioner betyder, at sikkerhedsbeslagene skal monteres på en bestemt måde, alt efter hvordan produktet anvendes.

- Det, som vi ser nu gennem de her rapporter, er, at kunder på daglig basis skifter produktet mellem at være puslebord og kommode. Det betyder, at de sikkerhedsbeslag, som følger med produktet, ikke bliver brugt, siger Tina Lindharth.

Ikea har udsendt information til Ikea Family-kunder og via Facebook.

Omkring 8400 pusleborde af mærket Sundvik er blevet solgt i Danmark siden april 2014.

/ritzau/