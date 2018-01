Ny Ikea-reklame giver rabat til gravide

I en ny annonce fra Ikea inviterer møbelgiganten kvinder til at tisse på en reklame og få rabat, hvis de er gravide

"Tis på denne annonce, og det kan ændre dit liv."

Sådan lyder overskriften i en ny annonce fra den svenske møbelgigant Ikea.

Den usædvanlige opfordring optræder i det populære svenske kvindemagasin Amelia, der netop er udsendt til svenske husstande.

I reklamen for tremmesenge inspirerer Ikea ikke kun læseren til at købe deres produkt, men giver endda mulighed for at få en betydelig rabat på 500 svenske kroner.

Det kræver dog, at man placerer nogle dråber tis et bestemt sted på siden, der har samme funktion som en graviditetstest. Er den positiv, hvilket viser sig med en rød farve, kan man tage reklamen med til en af virksomhedens afdelinger og spare penge på en tremmeseng.

Reklamen har trukket overskrifter i flere udenlandske medier og er gengivet i en video på Ikeas svenske Twitter-profil.

”Vi er der, hvor livet sker – i hver fase af livet,” står der i videoen.

Reklamen indgår i en reklameserie fra Ikea og er lavet i samarbejde med bureauet Åkestam Holst, der tidligere har hjulpet Ikea med opsigtsvækkende reklamer rettet mod moderne familier.

I 2016 stod de bag en kampagne for møbler til skilsmissefamilier, der blandt andet bestod af en video med en lille dreng, der bliver hentet af sin far hos den fraskilte mor.

Det var ifølge reklameeksperterne hos Adweek et modigt træk.

"Meget få firmaer udforsker emnet skilsmisseellerkonsekvenserne for familier i deres reklamer. Holdningen er, at det er for deprimerende, selv om det er noget, mange millioner af folk kan relatere til på verdensplan, skrev Adweek.

Ifølge Åkestam Holsts kreative direktør,Magnus Jakobsson, behøver man ikke at rende rundt med et stykke papir med tis på, da der er rabat til alle medlemmer af Ikeas Familieprogram. Reklamen skal snarere fungere som en gratis graviditetstest, siger han til Adweek.

"Hvor livet sker-kampagnen handler om livets hverdagsoplevelser, og at være gravid er bestemt en af disse," påpeger Maguns Jakobsson.