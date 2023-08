Ikea vil tiltrække unge mennesker med nyt varehus i København

Traditionelt er Ikeas blågule varehuse placeret i udkanten af større byer, men en ny strategi skal bringe kæden tættere på de danske kunder.

Onsdag åbner den svenske gigant sit første varehus inde i en dansk by, når dørene bliver slået op til en ny forretning i København.

Ifølge Doris Lan, der er landechef for Ikea Danmark, er det en vigtig del af den overordnede strategi at gøre butikkerne mere tilgængelige for kunderne.

- Større tilgængelighed er et af vores langsigtede mål, så jeg synes, det her er et stort skridt fremad, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye butik, der er placeret ved Dybbølsbro på Vesterbro, adskiller sig blandt andet fra de øvrige forretninger ved, at man ikke kan nå frem til den med bil.

Det er derimod meningen, at butikken skal kunne nås til fods, på cykel eller med offentlig transport.

Det betyder også, at Ikea Danmark har været nødt til at fokusere på, hvordan leveringen af større møbler skal gøres overskuelig.

- I København er der mange muligheder for at modtage produkterne. Den nemmeste måde er naturligvis at bestille dem til levering direkte til hjemmet, siger Doris Lan.

- Men der er også en mulighed for at få leveret dem til et område i nærheden af kundernes bolig.

Hun regner med, at varehuset i København i høj grad kommer til at tiltrække de unge mennesker.

- Det er jo også typisk dem, som ingen bil har, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikea har i forvejen et varehus i Gentofte, lidt nord for København.

På den korte bane forventer landechefen, at varehuset i København kommer til at få besøgstallene i Gentofte til at falde.

Men på længere sigt er det meningen, at de to varehuse skal komplimentere hinanden.

- Gentofte har haft høje besøgstal, så forhåbentlig kan det nye varehus være med til at aflaste det lidt, siger Doris Lin.

Ikeas nye butik i København byder for første gang kunder velkommen onsdag formiddag.

/ritzau/