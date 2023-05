Ikke alle fik sirene på mobilen: Mindst 25.000 har meldt om fejl

Onsdag klokken 12 blev et nyt mobilt varslingssystem kaldet "Sirenen" testet af myndighederne.

Derfor oplevede nogle mobilbrugere, at deres telefon fik en besked ind på telefonen ledsaget af en høj advarselslyd. Men ikke alle.

Flere borgere har nemlig henvendt sig til Beredskabsstyrelsen, da sirenen ikke lød på deres telefon klokken 12 som forventet.

Onsdag eftermiddag har cirka 25.000 borgere tilgået sirenen.dk og udfyldt et spørgeskema om varslingen, hvor de oplyser, at de ikke modtog varslingen.

Det siger direktør i styrelsen Laila Reenberg til Ritzau.

- Vores teori er, at ikke er styresystemer har været opdateret. Men vi evaluerer med et åbent sind, siger hun.

Testen foregik i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener vanen tro lyder første onsdag i maj hvert år.

"Sirenen" er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færde.

Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor.

- På iPhone skal styresystemet være 16.4 eller nyere. Det er først inden for de seneste uger blevet rullet ud. Det kan være en del af forklaringen, hvis man ikke modtog testadvarslen, skriver specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen Kristian Anker-Møller.

Direktør Laila Reenberg siger, at det også fremover vil kræve en nyere telefon og den nyeste opdatering, hvis man skal modtage advarslen på mobilen.

- Hvis vi skulle lave et system, der kunne kommunikere med så mange forskellige styresystemer, ville det blive for kompleks og dermed for dyrt, siger hun.

Spørgsmål: Er det godt nok, at personer med ældre telefoner og styresystemer bare ikke modtager varslingen?

- Hensigten har jo været at have et supplement til de fysiske sirener og beredskabsmeddelelser fra radio og tv, så man opnår større dækning, svarer direktøren.

- Det gør man jo, uanset om det er 100 procent af alle, der får signalet.

Hun pointerer, at der er flere signaler hvorpå styrelsen kan sende advarsler ud. Hvis eksempelvis mobilnettet gik ned, vil der fortsat komme signal fra de fysiske sirener.

Laila Reenberg opfordrer alle, der ikke har modtaget advarslen på sin telefon til at gå ind på sirenen.dk/tjek-din-telefon for at se, om det kan have noget at gøre med typen af telefon eller styresystem.

Opfordringen lyder også på, at gå ind på sirenen.dk, hvor man kan udfylde et spørgeskema, der vil hjælpe Beredskabsstyrelsen i deres arbejde med advarslen.

I de kommende dage vil styrelsen sammen med operatører af mobilnetværk analysere testen nærmere. Styrelsen vil også få foretaget en repræsentativ undersøgelse, der skal give svar på, hvor mange der ikke fik signalet på mobilen.

