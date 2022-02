Ikke alle i Alternativet synes om partilederens millionløn: Der skal være sammenhæng mellem, det man siger, og det man gør

Ifølge Alternativets vedtægter må deres partileder ikke tjene mere end en folketingsløn. Alligevel får partiets leder Franciska Rosenkilde ud over sin årlige formandsløn på 660.000 kroner også et eftervederlag på 543.000 kroner for sine over tre år som kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune. Det skriver DR. Derved kommer hendes samlede årsindtægt på 1.203.000 kroner, og det er mere end de 705.000 kroner plus 65.000 kroner i skattefrit tillæg, som almindelige folketingsmedlemmer får i løn. Franciska Rosenkilde er på ferie, og Alternativets sekretariatschef Mark Desholm har overfor DR svært ved at se problemet, eftersom eftervederlaget kan betragtes som en bonus. Men i partiets bagland murres der. Ole Dupont Kofod er en af dem, der er ”lidt ærgerlig” over sagen.