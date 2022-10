At prins Joachims fire børn har mistet deres prinse- og prinsessetitler, er intet mindre end historisk, fortæller kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen:

"Det er ikke set før, at man tager en beslutning om, at prinser og prinsesser ikke skal beholde deres titler, i ønsket om at slanke kongehuset og lave skel mellem dem, der laver officielt arbejde for kongehuset og dem, der ikke gør det," siger han.