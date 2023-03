Immunterapi mod livmoderkræft imponerer forskere

Nye og målrettede behandlinger betyder, at flere end tidligere overlever kræft.

Sådan har udviklingen været for brystkræft, æggestokkræft og modermærkekræft - for at nævne nogle af de kræftformer, hvor der er sket store fremskridt.

Med livmoderkræft har det været anderledes nedslående. Halvdelen af de cirka 800 kvinder, der får sygdommen hvert år, kureres med operation.

Men er kræften i et fremskredent stadie, hvor den har spredt sig, så har chancen for at overleve været beskeden.

Halvdelen dør inden for tre år.

Nu tænder resultaterne af et internationalt forsøg med immunterapi håb blandt patienter og læger.

- Jeg tror, at en del af patienterne bliver raske, siger Mansoor Raza Mirza, der er overlæge på Rigshospitalets kræftafdeling.

- Det er ikke noget, man har talt om før, når patienter havde livmoderkræft med spredning. Operation, kemoterapi og stråler har effekt, men den kan desværre være kortvarig.

I forsøget medvirker 494 kvinder, som ved lodtrækning blev delt i to grupper. Den ene halvdel fik immunterapi og den traditionelle kemoterapi, mens den anden halvdel blev behandlet med kemoterapi og placebo (saltvand).

Efter to år var der hos dem, der havde fået immunterapi, dobbelt så mange uden forværring i sygdommen end blandt dem behandlet med kemo og placebo.

Når det kommer til overlevelse, var den næsten 25 procent højere i immunterapigruppen.

- Det er en kæmpe forskel i både tid uden forværring og overlevelse, siger Mansoor Raza Mirza, der mandag fremlægger resultaterne ved en virtuel konference for kræftlæger fra hele verden.

Samme dag bliver studiet publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicin.

Blandt de knap 500 kvinder er 17 fra Danmark. En af dem er 44-årige Sidsel Solmer Eriksen, der fik livmoderkræft i 2020. Siden viste vævsprøver, at sygdommen havde spredt sig til bughulen og den ene æggestok.

Hun havde sygdommen i det mest kritiske stadie, stadie fire.

- Da jeg spurgte lægen, hvad der kommer efter stadie fire, sagde han, at der ikke er flere stadier. Så da jeg blev tilbudt at være med i forsøget sammen med kemoterapi, tænkte jeg, at det ville øge mine chancer.

Da forsøget er blændet, ved hun endnu ikke, om hun får immunterapi eller placebo, når hun hver sjette uge møder til behandlingen på Rigshospitalet.

Men de jævnlige skanninger viser beroligende resultater. Hendes sygdom er ikke forværret.

- Det er en meget special situation at være i, hvor man selvfølgelig tænker meget på den nære fremtid og ens udsigter til livet. Men jeg lever med et håb om, at behandlingen er med til at give mig de bedste chancer.

