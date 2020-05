Inden midnat bliver den sidste mentolcigaret solgt i Danmark

Onsdag må man ikke længere sælge cigaretter og tobak med mentolsmag i alle EU-lande.

Nyder man af og til en cigaret med mentolsmag, og ønsker man måske at ryge en sådan på de netop genåbnede fortovscaféer, så skal man skynde sig i kiosken.

Den sidste mentolcigaret i Danmark - og hele EU - vil nemlig blive solgt klokken 23.59 tirsdag aften. Ved midnat træder et EU-direktiv fra 2016 i kraft. Det gør det forbudt at sælge mentolcigaretter og rulletobak med mentolsmag i EU-lande.

Og mens en del af tobaksindustrien dengang protesterede og gjorde indsigelser ved EU-Domstolen, er man i Kræftens Bekæmpelse glad for, at mentolcigaretterne nu forsvinder fra hylderne.

Omtrent hver femte dansker, som ryger, benytter sig af mentolcigaretter, fortæller Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

- Vi ved, at mentol gør det lettere at lære at ryge, så vi regner med, at færre børn og unge begynder at ryge med det her forbud.

- Mentol er en meget gennemtrængende smag, som kan skjule den farlighed, der er i cigaretter. Det virker harmløst, og børn og unge kender jo mentolsmag fra tandpasta, tyggegummi og slik. Det er lettere at inhalere røgen, siger Niels Them Kjær.

Det er stadig tilladt at ryge cigaretter med mentolsmag. Men landets butikker vil blive kontrolleret for, om de sælger dem, fortalte Lone Brose, der er udviklingschef i Sikkerhedsstyrelsen, i april.

- Fra Sikkerhedsstyrelsen vil vi kontrollere, at der kun er tilladte produkter på butikkernes hylder efter 20. maj. Hvis en forretningsdrivende ikke overholder reglerne, kan det blive straffet med bøde, sagde Lone Brose i en pressemeddelelse.

Det bliver nu svært at skaffe mentolcigaretter i Europa, men forbuddet mod mentolsmag gælder ikke i pibetobak og cigarvarer.

Det undrer Niels Them Kjær, der mener, at nye produkter på markedet - som cigarillos med mentolsmag - er tobaksindustriens forsøg på at holde på rygerne.

- I mine øjne er de her nye produkter et forsøg fra tobaksindustrien på at fastholde folk i den afhængighed af deres produkter, som de er i, siger han.

Beslutningen om at fjerne mentolcigaretter fra hylderne blev taget i 2014, og i 2016 var EU-direktivet ført igennem. Mentolforbuddet skulle dog først træde i kraft i 2020.

Direktivet gjorde det derimod øjeblikkeligt forbudt at sælge cigaretter og rulletobak med smag af frugt, lakrids, vanilje, slik, alkohol eller anden kendetegnende aroma.

Tobaksindustrien kæmpede imod direktivet og tog sagen til EU-Domstolen, der dog afviste tobaksproducenternes indsigelser.

Producenter som Philip Morris og British American Tobacco mente blandt andet, at direktivet var i strid med reglerne for det indre marked, og at det tog overdrevne sundhedshensyn.

/ritzau/