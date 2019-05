Indenrigspolitiske sager spænder ben for DF

Højrenationale partier går frem i flere EU-lande. Indenrigspolitiske sager kan være årsag til DF-tilbagegang.

Frankrig, Italien og Ungarn nogle af de lande, hvor højrenationale partier trak sig sejrrigt ud af søndagens valg til Europa-Parlamentet.

I Danmark vendte vælgerne ryggen til de EU-kritiske partier. Dansk Folkeparti måtte nøjes med et enkelt mandat mod fire ved sidste EP-valg i 2014.

EU-professor Marlene Wind vurderer, at det i høj grad skyldes indenrigspolitiske årsager:

- Jeg tror, at det handler om en lang række indenrigspolitiske dårlige sager, som Dansk Folkeparti har haft. Vi kan også i målinger til folketingsvalget se, at det står til en tilbagegang.

- Alle de her sager med DF, der vil have omfartsveje, der løber forbi deres egne besiddelser, togbaner, der passer mellem deres egen bopæl og lufthavn samt Meld og Feld-sagen. Det bidrager alt sammen til et billede af nogle, der ikke kan skelne mellem egne og andre penge.

Efter gårsdagens valg står de højrenationale og EU-skeptiske partiet til at blive styrket i Europa-Parlamentet.

Marlene Wind hæfter sig ved, at selv om de højrenationale partiet er gået frem i flere EU-lande, så har fremgangen langt fra været så stor, som ventet.

- Man havde forventet en meget større fremgang. Salvini og den højrenationale alliance havde selv annonceret, at de ville vinde.

Selv om Salvinis Lega-parti fik mere end hver tredje stemme i Italien, var det ikke nok til, at alliancen kunne stå bag et magtskifte i Bruxelles.

Wind peger på, at dårlige sager og intern uenighed er blandt årsagerne til, at valget ikke gik som spået:

- Borgerne har været i tvivl om, hvad de ville, og der har været stor intern uenighed om især forholdet til Rusland.

Hun fremhæver sagen fra Østrig, hvor en video har vist landets viceminister og leder af det højrenationale Frihedsparti tilbyde mere eller mindre lyssky tilbud til en påstået rig, russisk arving.

- Sagen har spillet ind i mange nationale dagsordener og været debatteret vidt og bredt i store hele Europa den sidste uges tid, vurderer hun og fortsætter:

- Man kan se, at de her såkaldte fædrelandskærlige partier i virkeligheden er villige til at sælge ud til russerne af europæiske værdier. Det tror jeg har stødt rigtig mange.

/ritzau/