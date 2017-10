Indgreb mod tyrkiske moskéer kan ramme kristne

Flere politikere vil stoppe de tyrkiske moskéers ekspansion i Danmark ved at bremse pengestrømme fra Tyrkiet til Danmark. Den katolske kirke i Danmark, der modtager godt fire millioner kroner om året i udenlandsk støtte, advarer mod idéen

Den katolske kirke i Struer-Holstebro-området leder i øjeblikket efter større lokaler, der kan erstatte den katolske kirke i Lemvig. Men uden støtte fra det store katolske samfund i Tyskland kan det blive vanskeligt at realisere planerne om at købe en ny bygning, der kan samle lokalområdets katolikker fra især indvandrerlande som Vietnam og Sri Lanka.

Den katolske kirke i Danmark er dermed blot et af de kirkesamfund, der risikerer at blive ramt, hvis Dansk Folkepartis ønske om at afskære trossamfund fra udenlandske donationer bliver til virkelighed.

Kristeligt Dagblad kunne i lørdags fortælle, at 8 af i alt 27 moskéer i Danmark er i gang med at ekspandere eller har ønske om det. De tyrkiske menigheder er tæt knyttet til den tyrkiske regering, og ifølge flere eksperter skal ekspansionen ses som et forsøg på at styrke præsident Erdogans regering og en konservativ udlægning af islam blandt tyrkiske indvandrere.

Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, ønsker derfor at stoppe pengestrømme til udenlandske moskéer. Men det er en dårlig idé, mener biskop for den katolske kirke i Danmark, Czeslaw Kozon:

”Det vil indskrænke religionsfriheden. Mange trossamfund uden for folkekirken er minoriteter med rødder i andre lande. Vi kunne godt tænke os en kirke i Struer-Holstebro-området, fordi kirken i Lemvig er for lille og ligger langt fra, hvor de fleste katolikker i området bor. Den slags planer er i høj grad afhængige af donationer fra udlandet. Især fra Tyskland, hvor der er oprettet foreninger, som støtter den katolske kirke i Norden. Det ville være kedeligt, hvis det, at man har set sig gal på et trossamfund, skulle gå ud over alle andre,” siger Czeslaw Kozon.