Indian summer erstatter kølige temperaturer og regn

Det er med at nyde solen og de lunere temperaturer, mens de er der, for allerede i weekenden vender det igen.

Det danske efterår, som man kender det med regn og kolde dage, bliver nu atter udskudt. I stedet byder denne uge på lune dage med masser af solskin.

Sådan lyder prognosen fra Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi kommer til at opleve det, som vi sådan lidt uofficielt kalder Indian summer. Det vil sige, at vi efter en periode med lave temperaturer igen får solskin og varmere dage med helt op mod 20 grader, fortæller Gisselø.

"Indian summer" er ikke et ukendt fænomen i Danmark, men det sker sjældent, at sensommeren strækker sig helt ind i oktober, som vi nu skal til at opleve. Det fortæller Henning Gisselø.

Efter en weekend med pæne, solrige dage starter mandagen ud med regn og skyer over det meste af landet.

- I starten af ugen bliver det ikke specielt godt. Vi får regn i Nordjylland, skyer over resten af landet og kun 13-14 grader. Men allerede fra i morgen tirsdag begynder solen at komme frem igen, siger Henning Gisselø.

Onsdag og torsdag får det meste af landet sol, men kun den sydlige del af landet vil opleve varmen.

- Man skal til Sønderjylland eller Lolland-Falster for at finde de 20 grader. Men generelt bliver det et rigtig flot vejr, siger Henning Gisselø.

Ifølge prognoserne fra DMI er det med at nyde solen og de lunere temperaturer, mens de er der, for allerede i weekenden ser det ud til at vende.

- I løbet af weekenden kommer der mange flere skyer og regn. Derudover bliver det køligere, siger DMI's vagthavende meteorolog og understreger:

- Men ugedagene op til weekenden ser rigtig fine og meget ensartede ud. Det kan vi godt se frem til.

/ritzau/