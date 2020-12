Indkøbscentre udvider åbningstid efter udsigt til lukning

Fra torsdag morgen skal indkøbscentre lukke. Det får flere af dem til at holde længere åbent onsdag aften.

Flere indkøbscentre holder ekstraordinært længe åbent onsdag aften, efter at regeringen har meddelt, at de skal lukke fra torsdag morgen.

Det gælder blandt andet Magasin du Nord, der har stormagasiner i København, Aarhus, Aalborg, Lyngby, Odense og Rødovre. Det oplyser Magasin du Nord på Facebook.

- I dag holder vores forretninger åbent til klokken 24.00. Vi passer på jer med ekstra afstandsguider, ensretning og håndsprit, skriver Magasin du Nord.

Hos indkøbscentret Field's, der ligeledes ligger i København, er det umiddelbart kun Magasin du Nords afdeling i centret, der har ekstra længe åbent.

Den forlængede åbningstid bliver begrundet med, at det giver kunder en ekstra mulighed for at hente pakker, de har bestilt til afhentning.

- For at imødekomme behovet for at handlende kan hente deres GLS-pakker, har Magasin du Nord besluttet at holde åbent til klokken 24, skriver Field's.

Også Rødovre Centrum, der ligger inde med 160 butikker, holder ekstra længe åbent onsdag aften. Her vil der kunne handles i flere butikker til midnat.

I Bruuns Galleri i Aarhus vil der ligesom i Field's blive holdt ekstra længe åbent af hensyn til afhentning af pakker. Centrets pakkeshop holder åbent til klokken 23.

Nedlukningen af landets storcentre er blevet meddelt på et pressemøde onsdag aften. Her har statsminister Mette Frederiksen (S) fortalt, at der skal holdes lukket fra torsdag morgen og foreløbig frem til 3. januar.

Det sker for at forsøge at bremse den seneste tids stigende smitte i Danmark.

Også liberale erhverv som frisører, tatovører og fysioterapeuter skal lukke. Det gælder dog først fra mandag den 21. december.

Dertil vil al detailhandel med undtagelse af supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker skulle lukke fra julenat - det vil sige natten til den 25. december.

/ritzau/