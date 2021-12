Indkøb af robotter bremser opskalering af PCR-testkapacitet

Til stor frustration for mange har der været flere dages ventetid på PCR-test op til jul.

Men en større opgradering er undervejs, meddeler sundhedsmyndighederne onsdag.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed oplyser, at PCR-testkapaciteten opskaleres fra 190.000 til 230.000 i løbet af januar og februar. Også kapaciteten for kvittest opskaleres - til 500.000 om få uger.

Men det tager tid at øge kapaciteten for PCR-test, fortæller direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum.

- Når man laver PCR-test, så kræver det udstyr. Det kræver, at man har nogle store robotter. De skal købes hjem fra udlandet, så det tager tid, siger Ullum på et pressemøde.

Hvorfor gjorde myndighederne ikke allerede det i efteråret, kunne nogle ifølge Ullum måske spørge - og han svarer selv:

- Hvis vi havde gjort det, og der ikke var kommet en omikronvariant, så ville folk sige: Hvorfor gjorde I det? Nu har i spildt skatteborgenes gode penge. Det var der jo ikke behov for i efteråret.

I foråret 2021, da man testede mange mennesker, dalede smitten, og så skruede man ned for testblusset, da udgifterne "ikke stod mål" med antal smittede, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns.

- Nu er man gået op. Formelt er det 190.000 om dagen, men mange dage tester vi mange flere. Derfor er der behov for nye robotter og PCR-maskiner. Det tager tid, siger hun.

Presset på testsystemet skal dog ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også reduceres gennem kommunikation.

- Jeg ved godt, at folk er trætte af det, når de gerne vil have en PCR-test - især dem, der har en positiv kvik-test. Man vil gerne hurtigt til. Der kæmper vi alt, hvad vi kan, for at kommunikere, hvem skal have en PCR, og hvem der kan tage en antigentest, siger Heunicke.

Man skal bestille tid til PCR-test, hvis man har fået et positivt svar på kviktest, hvis man har symptomer, eller hvis man er nær kontakt. Men ikke to gange.

Kun på fjerdedagen, mens man på sjette dag kan nøjes med en kviktest. Det skal frigive kapacitet.

