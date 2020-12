Indlæggelser med corona falder med tre personer

Der er de seneste 27 timer registeret yderligere 3297 smittetilfælde med corona. 169.434 er testet.

Der er registreret 3297 nye coronasmittede, viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Opgørelsen tæller 27 timer, da der tirsdag var serverproblemer hos SSI. 26 er døde, mens antallet af indlagte falder med 3.

Ifølge lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen svarer de seneste dages smittetal til et fald i antal smittede på 20 procent om ugen.

- Det er også det, man har set i mange andre lande, som har indført lignende restriktioner.

- Det betyder, at hvis man skal halvere antallet af nysmittede per dag i forhold til, da det toppede, så kræver det, at man fastholder de nuværende restriktioner tre uger endnu, siger han.

Der er onsdag 720 indlagte med covid-19. Af dem er 91 indlagt på intensiv, mens 53 får hjælp til at trække vejret med respirator.

Det er første gang i 18 dage, at antallet af indlagte falder.

Ifølge Viggo Andreasen er faldet i indlæggelser ikke noget, man bør lægge for meget i.

- Vi kan ikke forvente, at antallet af indlæggelser begynder at falde før om en uges tid.

- Desværre tror jeg, at hospitalerne specielt i Storkøbenhavn, skal forvente en stigning på 20-30 procent i antallet af nyindlæggelser, før man ser toppen, siger Viggo Andreasen.

Der er i de 27 timer foretaget 169.434 test. Det giver en positivprocent på 1,95 procent, hvilket er en lille stigning fra tirsdag, hvor 1,87 procent af de testede var positive.

Herudover er der foretaget 66.779 private lyntest hos 18 forskellige private udbydere. Her var 1059 positive.

Det svarer til en positivprocent på 1,59 procent.

Det er uvist, hvor stort et overlap, der er mellem smittetilfælde i det offentlige og de private lyntest - altså hvor mange som er testet positive begge steder. Derfor kan man ikke lægge de to smittetal sammen.

De 26 nye dødsfald bringer det samlede antal døde med coronavirus op på 1096.

/ritzau/