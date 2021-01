Indlæggelser med corona når 944 og slår rekord

Der er registreret 1611 nye smittede med coronavirus. Relativt få er blevet testet i forbindelse med nytåret.

Der er lørdag registreret yderligere 1611 smittetilfælde med corona blandt 44.057 prøver. Det er det laveste antal test siden 22. oktober og laveste antal nye smittetilfælde siden begyndelsen af december.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af indlagte stiger med 59 til rekordhøje 944, og der er 23 nye dødsfald.

I visse regioner er grænsen for, hvad hospitalskapaciteten kan magte, ved at være nået.

Det mener overlæge på intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg i forbindelse med, at antallet af indlagte med coronavirus ligger på det højeste niveau på noget tidspunkt under virusudbruddet.

- I hovedstaden og på Sjælland spidser tingene til. Behandling og pleje bliver af en karakter, som patienter lider under, siger han.

Han påpeger dog, at der "bliver løbet hurtigt og leveret på niveau".

Positivprocenten ligger på 3,66, hvilket er en del højere end fredag, hvor den lå på 2,61. Det betyder, at 3,66 procent af de analyserede coronaprøver var positive. Ligesom antallet af test har andelen af positive prøver varieret meget i juleperioden.

Der er 136 coronapatienter på intensiv og 84 i respirator. Det er disse patienter, der er hårdest ramt af virusset.

Ifølge Christian Wamberg er de første, der er smittet i forbindelse med julen, begyndt at blive indlagt.

Tallene kommer, mens Danmark er begyndt at vaccinere mod coronavirusset. Men de kommer også samtidig med, at en ny variant af corona forventes at have ramt op mod knap 800 danskere.

Denne variant er særligt smitsom. Ifølge forskere vurderes den nye virusvariant at være 50-74 procent mere smitsom end de allerede kendte virusvariationer.

Derfor har Statens Serum Institut i en risikovurdering lørdag advaret om, at der kan blive behov for flere restriktioner. Det er dog op til politikerne at beslutte.

Ligeledes har Enhedslisten krævet, at smitteopsporingen bliver bedre, og at der afsættes flere ressourcer til det formål.

/ritzau/