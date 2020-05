Danmark har laveste antal coronadødsfald i seks uger

Onsdag er der registreret det laveste antal coronadødsfald siden 25. marts. Indlæggelser falder til 209.

Antallet af dødsfald med coronasmittede i Danmark er onsdag det laveste i seks uger.

Det samlede antal dødsfald med coronasmittede er opgjort til 506, hvilket er tre flere end tirsdag. Det oplyser Statens Serum Institu (SSI).

Det er det laveste antal daglige dødsfald, der er registreret på et døgn, siden opgørelsen 25. marts, hvor der blev registreret to dødsfald på et døgn.

Det hører med til historien, at der er forsinkelser i opgørelserne over dødsfald fra de danske myndigheder.

Samtidig med det lave antal dødsfald er antallet af indlagte med coronavirus faldet med 19 til 209.

Indlæggelserne på de danske sygehuse toppede i slutningen af marts og har haft en nedadgående retning siden.

Ud af de indlagte er 46 på intensiv, hvilket er tre færre end tirsdag. 41 af patienterne på intensiv er i respirator.

Tallene er landet onsdag, hvor Folketingets partier skal forhandle om en yderligere genåbning af dele af samfundet efter 10. maj.

Statens Serum Institut (SSI) har forud for forhandlingerne fremlagt beregninger på en række scenarier for genåbningen.

Der vurderes overordnet set, at smitten med coronavirus kan dø ud, selv om man åbner flere dele.

Der er regnet på et grundscenarie, hvor man åbner for storcentre, professionel sport uden tilskuere, biblioteker, zoologiske haver og offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Arbejdstilsynet.

Derudover er der regnet på en lang række yderligere åbninger.

De dækker over at lade 6. – 10.-klasserne vende tilbage samt at åbne for efterskoler, restauranter, caféer - og at privatansatte kan droppe hjemmekontoret.

Man ville kunne åbne for disse dele, uden at det bremser et fortsat fald i antallet af indlæggelser - såfremt den voksne del af befolkningen bliver ved med at holde afstand og god hygiejne.

Gør de ikke det, kan der selv i det mindst lempelige scenarie ske en flerdobling i antallet af indlæggelser.

SSI understreger, at der er tale om matematiske modeller, som er forbundet med stor usikkerhed og derfor kan tage fejl.

Seruminstituttet vurderer desuden, at der er en risiko for, at der kommer en anden smittebølge senere på året.

/ritzau/