Indlagte på sygehus skal fremover testes for corona

Beboere og ansatte på plejecentre med påvist coronasmitte og alle, der indlægges i over et døgn, skal testes.

Fremover skal alle, der ventes at blive indlagt på sygehus i mere end et døgn, testes for coronavirus.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer til sundhedsvæsenet.

Derudover vil alle, der har været i kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus, fremover kunne blive testet.

Ifølge de nye retningslinjer skal beboere og personale på institutioner såsom bosteder og plejecentre testes, hvis der er påvist Covid-19 hos en borger eller personalet i institutionen.

Meldingen kommer, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde sagde, at alle, der har symptomer på coronavirus fremover skal testes.

/ritzau/