Indre Mission: Kirken bør kunne fravælge kvindelige præster

Indre Mission ønsker fortsat, at man i folkekirken kan fravælge kvindelige præster i forbindelse med ansættelser.

Det siger Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, som er en konservativ kristen organisation inden for folkekirken.

- Det er vigtigt at fastholde friheden i folkekirken. Det er det også i en bevægelse som Indre Mission. Derfor bør der også være frihed til teologisk at gå forskellige veje i det her spørgsmål, siger han.

DR har lavet en rundspørge blandt landets ti biskopper.

Her mener et flertal, at folkekirken ikke længere skal kunne kønsdiskriminere mellem mandlige og kvindelige præster ved ansættelse.

Folkekirken og trossamfund er som de eneste arbejdspladser i Danmark undtaget de dele af ligebehandlingsloven, der skal sikre, at mænd og kvinder har de samme vilkår på arbejdsmarkedet.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har sagt, at hun gerne vil drøfte med landets biskopper, om tiden er løbet fra undtagelsen i forhold til folkekirken.

Hans-Ole Bækgaard mener dog stadig, at den spiller en vigtig rolle i forbindelse med ansættelser.

- Undtagelsen giver os mulighed til at fastholde friheden til at have et teologisk syn i folkekirken omkring ordningen med kvindelige præster. Her vil der være nogle - også i Indre Mission - som ikke vil have problemer med ordningen med kvindelige præster, siger han.

- Der vil være andre, som har en teologisk overbevisning, hvor det eksempelvis handler om, at man kan vælge en mandlig præst, når det gælder kirkelige handlinger, eller når man som menighedsråd skal vælge præst i et sogn. Det handler ikke om køn, men der er teologi på spil, fortsætter han.

DR har derudover lavet en undersøgelse blandt landets kvindelige præster. Her fortæller hver sjette kvindelige præst, at de har følt sig nedgjort på grund af deres køn.

I den forbindelse understreger Hans-Ole Bækgaard, at man skal "gøre alt" for at modarbejde dårligt arbejdsmiljø.

Indre Mission er en uafhængig bevægelse, men "langt de fleste" medlemmer kommer ifølge bevægelsens hjemmeside hyppigt til gudstjenester i folkekirken.

/ritzau/