Indsamlede fjer afslører kongeørnenes historie

Ringmærker Jan Tøttrup Nielsen har indsamlet flere end 800 kongeørnefjer, som forskere nu er gået i gang med at analysere. Det åbner for et stykke ornitologisk danmarkshistorie

Kongeørnen var væk fra Danmark i 150 år, men kom i 1999 tilbage, og siden da har ornitologer og forskere arbejdet for at kortlægge den sjældne fugls familieforhold, oprindelse og færd i Danmark.

Det er hidtil foregået ved at fange fuglene og tage blodprøver, men nu er forskere på Københavns Universitet gået i gang med at bruge nye metoder for at skaffe viden om den majestætiske fugl. Det sker, efter at ringmærker Jan Tøttrup Nielsen siden 2005 har indsamlet flere end 800 kongeørnefjer, som han har overladt til forskerne, og som nu er i gang med at blive analyseret.

Fjerene kan være med til at opklare fuglens oprindelse i Danmark samt de forskellige slægtskaber mellem Danmarks kongeørne – og om de eventuelt har svenske og norske familiemedlemmer. Fjer-analysen skaber begejstring hos Anders Tøttrup, lektor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

”I stedet for at kravle op i reden og tage en blodprøve kan vi bare samle en fjer op fra skovbunden, og så kan vi pludselig få viden om kongeørnenes slægtskab, spredning og hvor gamle de bliver,” siger han og fortsætter: