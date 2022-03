Indsamling til Ukraine slår alle hidtidige rekorder

Indsamlinger på tværs af organisationer når op på et beløb i underkanten af en milliard kroner.

Aldrig har den danske støtte under humanitære katastrofer været større end under Ruslands invasion af Ukraine.

I hvert fald ikke når det kommer til indsamlinger, fortæller Stig Fog, som er projektleder for Danmarks Indsamling og indsamlingsansvarlig under støttekoncerten "Sammen for Ukraine".

Præcis hvor mange penge, der er blevet doneret, står ikke fast, men én ting er sikkert: Beløbet slår alle hidtidige rekorder.

- Det her bliver den største folkelige pengeindsamling i danmarkshistorien. Lige nu ligger vi et sted mellem 900 millioner og en milliard kroner, siger Stig Fog.

Beløbet dækker udelukkende over privatindsamlede midler. Det vil sige, at offentlig støtte fra for eksempel staten, EU eller FN ikke er inkluderet.

Beløbet fordeler sig over indsamlinger fra 18 danske nødhjælpsorganisationer. Omkring 175 millioner kroner blev indsamlet under støttekoncerten "Sammen for Ukraine", fortæller Stig Fog.

Han mener, at der er flere årsager til, at støtten har været særligt stor i forbindelse med krigen i Ukraine.

Den afgørende årsag skal findes hos landets virksomheder, som både i antallet af donationer og beløbsstørrelser sprænger de hidtidige rammer.

Enkelte virksomheder har doneret så meget som 100 millioner kroner. Under tidligere danmarksindsamlinger har rekorden ligget omkring otte-ti millioner kroner, fortæller Stig Fog.

- Vi har set en enorm støtte fra private virksomheder og fonde i en skala, vi aldrig nogensinde har set før. Kigger man tilbage på de første katastrofeindsamlinger tilbage i 90'erne, udgjorde privatpersoner langt hovedparten af de penge, der blev samlet ind.

- Nu ser vi, at over halvdelen af pengene kommer fra virksomheder og fonde, siger han.

Samtidig spiller Ukraines geografiske placering spiller en stor rolle, mener Stig Fog.

- Rigtig mange danske virksomheder har ukrainske samarbejdspartnere. Der er slet ikke tvivl om, at den nærhed, der er til de her mennesker, har en afgørende betydning for, hvor mange penge der er kommet ind.

Om det samlede beløb runder en milliard, vil Stig Fog ikke spå om, men der kan sagtens nå at komme mange penge ind endnu.

Hvis man som privatperson eller virksomhed ønsker at støtte Ukraine, kan man gøre det via hjemmesiden sammenforukraine.dk.

