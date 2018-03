Indsats mod religiøs kontrol møder kritik: "Berøringsangst har gjort det hele alt for blødt"

Et udvalg under Undervisningsministeriet er kommet med 10 bud på, hvordan den demokratiske dannelse på ungdomsuddannelser kan styrkes i kampen mod religiøs og social kontrol. Men anbefalingerne er bløde og ligegyldige, lyder det fra et af udvalgets medlemmer

Danske gymnasier og erhvervsskoler har i mere end et år dannet ramme om en heftig værdikamp.

Meldinger om social kontrol har ført til forslag om at forbyde bederum. Elever, lærere og rektorer har modsat sig en undersøgelse om samme problematik på gymnasier og erhvervsskoler. I januar påviste den samme undersøgelse så, hvordan religiøs social kontrol var et udbredt fænomen på en række ungdomsuddannelser.