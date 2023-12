Indsats mod terror forsinket på tredje år

Godmorgen. Vi starter med en afsløring om, at et tiltag mod bekæmpelse af terror i Danmark går langsommere end planlagt.

På grund af en rekordhøj terrortrussel fra de indsatte i de danske fængsler, nedsatte den daværende Socialdemokratiske regering tilbage i 2020 den særlige Bjelke-gruppe, der skulle kortlægge en indsats mod radikaliserede i fængslerne. Men nu, tre år senere, er planen stadig ikke blevet færdiggjort. Det kan Jyllands-Posten afsløre.

I 2021 havde Kriminalforsorgen i løbet af de foregående fem år lavet 521 indberetninger til PET om mistanke om radikalisering.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er terrortruslen mod Danmark blevet øget som en konsekvens af det seneste års koranafbrændinger. Også krigen mellem Israel og Hamas er med til at øge trusselsbilledet.

Pres på Netanyahu vokser efter drab på gidsler

Vreden fra israelerne mod den israelske premierminister Benjamin Netanyahu er intensiveret efter fredagens hændelse, hvor israelske soldater kom til at skyde tre gidsler, der var blevet kidnappet af Hamas.

Udover landets egen befolkning er presset også steget fra de vestlige lande. USA’s forsvarsminister, Lloyd J. Austin, rejste søndag til Mellemøsten for at presse Israel til at nedtrappe sin militære kampagne mod Hamas, og Storbritanniens og Tysklands udenrigsministre har en fælles kronik i den britiske avis The Sunday Times of London, hvor de skriver, at “for mange civile er blevet dræbt” i Gaza.

Paven godkender formelt velsignelser af homoseksuelle par

Pave Frans har underskrevet en erklæring, der formelt vil tillade katolske præster at velsigne homoseksuelle par. Det skriver AP News.

Vatikanet understreger dog, at der ikke er tale om et egentligt vielsesritual, og velsignelsen må ikke gives i forbindelse med bryllupper.

Erklæringen kaldes af en ekspert for en officialisering af pavens tidligere udtalelser. For allerede i efteråret åbnede den katolske kirkes overhoved for, at par af samme køn kan modtage en velsignelse i den katolske kirke.

Dengang lød det blandt andet fra paven i et svar til kritikere, at "pastoral næstekærlighed" kræver tålmodighed og forståelse, og at præster ikke skal være dommere, "der kun benægter, afviser og udelukker".

Organisation gør klar til historisk høj efterspørgsel på julemad

Organisationen Stop Madspild Lokalt delte forrige år gratis mad ud til 60.000 mennesker, og i år forventer de, at tallet bliver endnu højere.

“Vi har oplevet flere desperate mennesker, der ringer til os, og det er virkelig hårdt at tage telefonen for tiden. Så jeg forventer desværre, at vi kommer til at dele ud til endnu flere mennesker i år” siger stifter og direktør Rasmus Erichsen til Ritzau .

Samlet set er mindst 100.000 ansøgninger om julehjælp landet hos landets største juleorganisationer i år. 2022 var ellers rekordår for ansøgninger til julehjælp, hvor mindst 87.000 ansøgninger nåede ud til organisationerne, viser tal fra Fagbladet 3F.

Aber husker gamle venner i årtier

Chimpanser og bonobo-aber, der vises billeder af gamle familiemedlemmer og aber fra deres omgangskreds, kan tilsyneladende huske dem. Det peger et studie udgivet i tidsskriftet PNAS på.

Forskerne lokkede aberne til at kigge på en skærm ved at tilbyde dem frugtjuice. Herefter viste de dem billeder af en abe, de kendte fra deres fortid og en helt fremmed abe. Aberne kiggede i gennemsnit længere på deres gamle bekendte, og dette var upåvirket af, hvor længe siden det var, at de sidst havde set den anden.