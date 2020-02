Indsats mod vanvidsbilisme vil koste 70 millioner årligt

Flere skal i fængsel for vild kørsel, og kontrollen skal styrkes. Det vil koste penge de kommende år.

Bilister, der kører vanvittigt igennem byer og på landeveje, har de senere år kostet flere menneskeliv i Danmark.

Nu vil regeringen sætte hårdere ind over for såkaldt vanvidskørsel. Det kommer til at koste skatteyderne millioner af kroner de kommende år, hvis regeringen kan samle flertal for udspillet.

I udspillet "Vanvidskørsel skal stoppes" foreslår regeringen blandt andet ubetinget fængsel første gang, man bliver taget i at køre over 200 kilometer i timen.

Det betyder, at fængslerne skal gøre klar til flere indsatte. Samtidig vil kontrollen blive styrket.

Regeringen forventer, at udgifterne i år vil være 27 millioner kroner stigende til omkring 70 millioner kroner årligt fra 2021. Det fremgår af regeringens udspil.

/ritzau/