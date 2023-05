Indsatte i fængslerne uddanner sig i langt højere grad

Trods strømmen af nødråd om personalemangel i landets fængsler har Kriminalforsorgen haft succes med at få markant flere indsatte til at tage en uddannelse.

Sidste år steg det samlede antal timer, indsatte tager AMU-kurser, med 70 procent til 85.000 timer.

- Det er virkelig, virkelig glædeligt at se, at der er flere af de indsatte, der tager sig en arbejdsmarkedsuddannelse, mens de sidder inde, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

I de fire foregående år lå de indsattes årlige antal AMU-timer, hvor de kan lære om alt fra at arbejde i et køkken til at køre en truck, på 50.000 timer eller derunder.

Årsagen er ifølge ministeren, at fængselsbetjente landet over har arbejdet mere systematisk med at få indsatte til at uddanne sig.

Desuden har man i forbindelse med det seneste forlig valgt at øge antallet af uddannelsesafdelinger i fængslerne. Der er ansat flere lærere og faglærere.

Justitsministeren mener, at stigningen i uddannelser blandt de borgere, som afsoner en dom, vil kunne aflæses i, at de ikke får tilbagefald.

- Der er færre, der har et tilbagefald til kriminalitet, og derfor er det så glædeligt med de initiativer, vi har sat i værk med den seneste flerårsaftale, siger Hummelgaard.

Opfylder man de spilleregler, som er i fængslerne, så skal man ifølge ministeren have lov til at tage en arbejdsmarkedsuddannelse - et AMU-kursus - hvor man kan uddanne sig inden for 12 forskellige brancher.

- Min forventning og forhåbning med de tal er selvfølgelig, at vi vil opleve endnu mindre tilbagefald til kriminalitet. Det viser erfaringerne.

Om det så er tilfældet, må tiden vise, understreger han.

Tankegangen er, at man skal hjælpe folk væk fra kriminalitet, og det gør man ved at spore dem ind på at bruge tiden i fængslet aktivt på at forberede sig på et arbejde, når de vender tilbage til samfundet.

Han håber, at virksomhederne også vil tage imod de borgere, som kommer ud med en ny AMU-uddannelse. Blandt andet i Storstrøms Fængsel er der indsatte, som uddanner sig til kok.

- Der er stor efterspørgsel på kokke. Så jeg håber da, at virksomheder, restauranter eller kantiner, eller hvem det vil være, også aktivt vil tage imod de ansøgninger.

- Den dialog, vi har med virksomhederne, viser, at det vil de rent faktisk gerne, hvis ansøgerne i det hele taget kan finde ud af opføre sig ordentligt, når de så får jobbet, siger Peter Hummelgaard.

De seneste år har historierne fra Kriminalforsorgen været et råb om hjælp. Der er akut mangel på fængselsbetjente i landets fængsler.

- For mig at se er det et eksempel på den kæmpestore og helt uundværlige indsats, som fængselsbetjente landet over gør hver eneste dag for at få indsatte godt ud på den anden side. Og det sker vel at mærke i en tid, hvor Kriminalforsorgen er hårdt presset, siger ministeren.

