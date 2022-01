Industrien ærgrer sig over politikernes skænderier: Vi mangler hænder nu

Manglen på hænder er et kæmpe samfundsproblem, og derfor skal partierne droppe skænderierne og finde et flertal, der sikrer mere udenlandsk arbejdskraft, mener Dansk Industris politiske direktør Emil Fannikke Kiær

Støvet på Christiansborg har endnu ikke lagt sig, efter S-regeringen, SF, De Radikale, DF og Kristendemokraterne fredag indgik en smal aftale, der sikrer 12.000 flere sæt hænder på det danske arbejdsmarked, som erhvervslivet ønsker sig brændende.

Uden for aftalen står en borgerlig firblok bestående af Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. I deres øjne er aftalen både uambitiøs og dårligt politisk håndværk. Et hovedelement i forliget er nemlig mere udenlandsk arbejdskraft, hvilket DF ikke kommer til at stemme ja til. Derfor satser regeringen på, at de borgerlige i sidste ende vil sikre flertallet bag “deres egen politik.” Men ordningen, der skal sikre det, er for ringe, og derfor bliver det et nej, har de fire partier slået fast. I stedet har de spillet ud med deres eget forslag til mere udenlandsk arbejdskraft, der dog heller ikke er flertal for.

Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri, hvad tænker du, når du kigger på Christiansborg i øjeblikket?

Jeg ærgrer mig. Manglen på arbejdskraft er et af de største problemer, vi har som samfund, og derfor skylder Folketinget at komme frem til en aftale, der har et flertal bag sig. Det vil være utroligt skuffende og ærgerligt, hvis de ikke lykkedes. Målet må være, at man bliver enige i stedet for at lave to forskellige forslag.

Regeringens model er midlertidig og skaffer maksimalt 10.000 ekstra sæt hænder om året. Den blå model er permanent og skaffer 12.000, men udelukker folk fra blandt andet Nordafrika og Mellemøsten. Hvilken model vil I helst have?

Jeg vil ikke gå ind i, hvilken der er bedst. Jeg kan konstatere, at der er et flertal i Folketinget, der er villige til at sænke beløbsgrænsen og arbejde for, at man nemmere kan tiltrække arbejdskraft fra udlandet. Man er ikke langt fra hinanden på det her punkt.

De blå partier har afvist at sikre flertallet bag regeringens model. Foretrækker industrien regeringens model eller ingen model?

Vi foretrækker en bred aftale, der er mere ambitiøs og gør det nemmere af få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Vi vil ikke gå ind i deres forhandlingsspil eller det taktiske, men de burde finde en løsning.

Den del af aftalen, der er flertal for, sikrer 12.000 flere hænder på det danske arbejdsmarked. Løser det manglen på arbejdskraft?

Nej, det gør det ikke, for der er virkelig mangel på hænder, og det er både ufaglærte og faglærte. Det er hele vejen rundt. Det er rigtig positivt, at man er villig til at finde nogle løsninger på problemet. Men det her løser slet ikke udfordringerne i Danmark. Det lukker det hul, man gravede med Arne-pensionen, hvor man tog 10.000 ud af arbejdsmarkedet.

Hvad mangler i aftalen?

Noget kan løses strukturelt, for eksempel med arbejdsudbudsreformer og ved at få flere deltidsansatte over på fuld tid. Men det kan ikke løse det hele. Vi er nødt til at hente noget mere arbejdskraft udefra. Vi har en tårnhøj beskæftigelse, der er tæt på tre millioner, og der er grænser for, hvor højt den kan komme.

Arbejdsudbudsreformer er jo en moderne klassiker i dansk politik. Kan du forstå, hvis der er nogle - i dette tilfælde nyuddannede - der er vrede over, at deres ydelser bliver forringet med øget utryghed til følge?

Ja, det kan jeg godt forstå. Men når vi kigger på tallene, så er der bare meget høj arbejdsløshed blandt dimittender. Samtidig går dimittender fra en SU, der er væsentligt lavere, til en relativt høj dagpengesats, og derfor har man ikke et særlig stor incitament til at finde et arbejde. Og når vi samtidig har et arbejdsmarked, der skriger efter hænder, så er det helt naturligt at vende blikket den vej. Initiativet sender 8000 ud på arbejdsmarkedet, og det er dog noget.

Hvordan arbejder du som lobbyist under vigtige politiske forhandlinger som disse?

Vi har løbende samtaler med folketingspolitikere, interessenter og ministre. Vi ringer, mødes og skriver til hinanden. Det er en rimelig almindelig kommunikationsform, som de fleste kender fra deres hverdag. Det er ikke sådan, at vi tager ud og spiller golf eller går på natklub. Vi er nok lidt kedelige på det punkt desværre.