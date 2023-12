Industrien sætter ledige ind mod it-kriminelle

På den ene side er en række mindre virksomheder med samme problem: De trues af angreb fra hackere, men går forgæves i jagten på it-medarbejdere.

På den anden side står mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. De besidder den efterspurgte viden, men alligevel oplever de at blive fravalgt ved jobsamtalen - hvis de overhovedet indkaldes.

Måske på grund af ordblindhed, autisme, adhd, eller fordi det halter med det danske sprog.

I et nyt projekt skal 370 it-uddannede, herunder kvinder med flygtningebaggrund og unge med en diagnose, på skolebænken for at få opkvalificeret deres kundskaber til fordel for de trængte virksomheder.

- Særligt små og mellemstore virksomheder er i risiko for cyberangreb, fordi de mangler ansatte med de rette kompetencer, siger Malene Stidsen, leder af Industriens Fonds cyberprogram.

Blandt dem, der får chancen, er 30 medarbejdere fra Specialisterne i Ballerup.

Virksomheden henvender sig til personer med autisme eller adhd, hvoraf mange har en uddannelse inden for it. Men på grund af deres diagnose kan de have svært ved at få et job inden for faget.

Til trods for, at deres kompetencer er helt i top. De har med programchef Mille Frydensbergs ord "autismefordele".

- De er typisk superdygtige til i store datamængder at få øje på mønsterafvigelser. De har også en særlig evne til at koncentrere sig og holde fokus på detaljer. Hvor vi andre bliver trætte, holder de fast.

En anden gruppe er kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der er kommet hertil med en IT-uddannelse.

Nu læser de cybersikkerhed i den private forening ReDi, der opkvalificerer kvinder med anden baggrund end dansk.

Med projektet får de endnu mere viden.

Det vigtigste er dog samarbejdet med virksomhederne, siger Vibe Lindgård Bach, direktør i ReDi.

- Det er højtuddannede kvinder, der har søgt og søgt, Nu ved de, at der er nogle virksomheder, som er parate til at tage imod dem.

Ifølge den seneste opgørelse fra Erhvervsstyrelsen har cirka hver tredje mindre og mellemstore virksomhed (SMV) et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau.

Samtidig med, at de nye medarbejdere falder på "et tørt sted", skal virksomhederne være opmærksomme på, at de skal have en lidt anden modtagelse end den gængse, siger Malene Stidsen fra Industriens Fond.

- Det er dygtige medarbejdere, men de har også nogle særlige udfordringer. Det kræver et godt forarbejde med en god indslusning - både fra virksomhedens side og fra den nyansatte.

