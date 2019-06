Hver tiende nyuddannede er nydansker, og de vælger først og fremmest teknik- og sundhedsfag med høj jobsikkerhed. Danmarks Tekniske Universitet er et af de uddannelsessteder, der oplever stor søgning fra unge med ikke-vestlig baggrund. Det er godt for studiemiljøet, at vi har en divers kultur, siger dekan