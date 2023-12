Influenza og covid-19 forventes at tage til efter nytår

Smittetallene stiger fortsat, når det glæder luftvejssygdomme. Faktisk har vi ikke set toppen endnu.

Derfor er det vigtigt at blive hjemme, hvis du er syg, lyder Sundhedsstyrelsens råd.

- Hvis man er syg og har feber, hvis man hoster og nyser, og man tænker, at man kan komme til at smitte nogle andre til julefesten, så synes jeg, at man skal blive derhjemme, også selv om det er rigtig ærgerligt.

Sådan siger Kristine Moll Harboe, der er overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Det gælder særligt, hvis man har sårbare familiemedlemmer, siger enhedschefen.

- Vi kan se, at der er mange luftvejssygdomme i omløb. Derfor vil vi gerne have, at de sidste i målgrupperne også bliver vaccineret, så alle er godt beskyttede, når vinterinfluenzaen og covid-19 forventes at tage til efter nytår, siger hun.

Og så er det vigtigt at følge de smitteforebyggende råd - også selv om det er juletid, og det kan være svært at blive hjemme, lyder anbefalingen.

Man skal huske god håndhygiejne, at hoste eller nyse i ærmet, og at blive vaccineret, hvis man er i en risikogruppe.

Det er ikke til at sige, hvornår kurven for smitte ventes at knække.

Den seneste ugentlige opdatering på influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme fra Statens Serum Institut (SSI) viste også, at stort set alle luftvejsinfektioner, som instituttet overvåger, er i stigning.

SSI forventer ikke, at den stigende smitte vil knække lige med det samme. Det betyder, at der også vil være smitte hen over julen.

Her skal man også være opmærksom på smitte, fordi man ses med folk, man måske ikke ses med til hverdag.

Bare fordi man har været syg, betyder det ikke, at man ikke kan blive det igen, fordi der er så mange luftvejsinfektioner i omløb, forklarer Sundhedsstyrelsen.

- Man er beskyttet et stykke tid, efter at man har været smittet med for eksempel covid. Men man kan være uheldig at få influenza eller en anden luftvejsinfektion efterfølgende, så man kan desværre risikere at få flere forskellige sygdomme, siger Kristine Moll Harboe.

