Ingen ændringer i vejledninger: Verdenskortet er stadig orange

Verdenskortet er fortsat orange i rejsevejledninger, så danskere stadig frarådes rejser til hele verden.

Danskere frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Det viser den nyeste oversigt fra Udenrigsministeriet fredag.

Dermed er verden fortsat orange. Når et område er orange, betyder det, at alle unødvendige rejser frarådes.

Den eneste lille ændring i denne uge er i Norge, hvor regionen Trøndelag bliver ændret fra gul - åben - til orange. Hele Norge er dog fortsat orange, fordi der er indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark.

Der kan blive åbnet for rejser til et land, når der er under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Sådan er situationen langtfra rundt i Europa i øjeblikket, hvor flere lande har meget høj coronasmitte.

Men i de nye regionale rejsevejledninger, der trådte i kraft 11. december, kan der blive åbnet til visse dele af et land, hvis smittetrykket i det pågældende område er tilstrækkelig lavt.

Populært sagt kan eksempelvis Spanien overordnet godt være lukket for turistrejser, mens De Kanariske Øer kan være åbne. Det kræver dog, at smitten er lav på øerne.

I et karantæneland - altså et orange land - gælder det, at en region skal have under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge for at skifte fra orange til gul.

I et åbent land - et gult land - kan der omvendt også godt blive lukket ned for rejser til en bestemt region.

Hvis en region har over 75 smittede per 100.000 indbyggere, bliver regionen orange, og rejser dertil frarådes.

Den nye regionale vejledningstilgang baserer sig på data fra EU-agenturet for sygdomsforebyggelse (ECDC).

Det er fortsat kun unødvendige rejser, som Udenrigsministeriet fraråder.

Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande, også selv om rejsevejledningen fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da ministeriet anser erhvervsrejser som nødvendige rejser.

/ritzau/