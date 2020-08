Ingen coronapatienter på intensivafdelinger

Myndighederne melder om 104 nye smittetilfælde, men der er ikke længere coronapatienter på intensivafdelinger.

Der er 104 nye smittede med coronavirus, men antallet af indlagte på intensivafdelinger falder med 1 til 0.

I alt er 14 personer indlagt på sygehuse landet over, og det er uændret i forhold til fredag, oplyser Statens Serum Institut.

Der er testet 21.159 personer siden opgørelsen fredag.

Antallet af nye smittede har været stigende de seneste to uger.

Med undtagelse af to dage har antallet af nye smittetilfælde været et godt stykke over 100.

Men nu ser stigningen ud til at være stoppet, sagde afdelingschef Tyra Grove Krause, afdelingschef ved Statens Serum Institut, på et pressemøde lørdag.

- Vi har set en opblussen i antallet af smittede i Danmark og flere lokale ophobninger. Nogle er under kontrol, og andre ser ud til at være ved at være det.

- Stigningen fra sidste uge ser ud til at være bremset op i denne, sagde hun.

Seruminstituttet har den seneste tid ikke opdateret tallene i weekenden, men nu gør man det igen.

/ritzau/