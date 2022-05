Ingen EU-neglebider i sigte: Modstanderne har manglet stemmer fra midten

Modsat tidligere folkeafstemninger er det denne gang kun partier på yderfløjene, der anbefaler et nej. Det har gjort det ekstra svært for Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten at føre kampagne

Danske folkeafstemninger om EU-forhold er en lang fortælling om disharmoni mellem vælgerne og deres partier. Trods overvældende flertal i Folketinget for nye EU-traktater og farvel til forbehold er det gang på gang endt med neglebidende valgaftener, hvor vælgerne har delt sig i to næsten lige store grupper. Sådan tegner det ikke til at blive onsdag aften. Meningsmålingerne er enige om, at et massivt flertal på knapt to tredjedele af vælgerne denne gang vil stemme ja til at afskaffe Danmarks forbehold over for EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Bliver det resultatet, vil mange vælgere stadig sætte krydset anderledes, end deres parti anbefaler, men det vil være betragteligt færre end ved tidligere afstemninger.