Ingen fund af coronavirus i test af 125 danske minkfarme

Ifølge Fødevarestyrelsen er der ikke fundet corona på 125 danske minkfarme. Testen sker efter tidligere fund.

Efter tidligere fund af coronavirus i danske minkbesætninger er der de seneste to uger blevet lavet en national stikprøve-screening.

Samlet er 125 minkbesætninger blevet testet, og i ingen af dem er der fundet coronavirus. Det oplyser Fødevarestyrelsen, som har stået bag screeningen.

Resultatet fra de 125 minkbesætninger, der svarer til en tiendedel af de danske minkfarme, glæder fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Regeringen har taget fundet af Covid-19 i minkfarmene meget alvorligt, og nu da vi ved, at sygdommen ikke er udbredt i de danske minkfarme, kan vi koncentrere os om at forebygge smitte i besætningerne og lægge planer for, hvad vi skal gøre, hvis flere besætninger bliver smittet, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Sammen med sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen vil regeringen hurtigst muligt lave en strategi for, hvordan nye smittetilfælde skal håndteres fremover.

Ifølge ministeren er det endnu for tidligt at sige præcist, hvornår strategien bliver præsenteret.

- Mink har vist sig modtagelige for sygdommen. Derfor kommer vi til at stille nogle krav til ejerne for at undgå, at vi får flere smittetilfælde.

- På nuværende tidspunkt opfordrer vi derfor minkejere til at udvise ekstra forsigtighed, så de ikke uforvarende kommer til at sprede Covid-19, siger Mogens Jensen.

Screeningen af de 125 minkbesætninger er blevet iværksat efter fund af coronavirus i tre minkfarme. De tre besætninger har ikke været en del af den nationale screening.

Alle tre besætninger ligger i Nordjylland, og ifølge Fødevarestyrelsen tyder det på, at der har været tale om et lokalt udbrud af coronavirus.

Test fra de to første smittede besætninger viser, at mennesker og dyr er smittet med den samme virusstamme. Fra den tredje smittede besætning er test endnu ikke klar.

Minkene på alle tre farme er aflivet.

