Ingen nuværende folketingsmedlemmer er blandt Løkkes kandidater

En brandmand, en psykolog, en socialrådgiver, en studerende og en administrerende direktør.

De 41 første folketingskandidater for Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, er en blandet skare.

Og det er også en politisk uerfaren gruppe.

Ud over Lars Løkke er det kun Jakob Engel-Schmidt af de opstillede, der tidligere har siddet i Folketinget, da han i 2013 kom ind som suppleant for Venstre.

Han er dog et kendt navn i Moderaterne, hvor han er ansat som sekretariatschef.

Også partiets kommunikationschef, kommunikationsrådgiver Jeppe Søe, er blandt kandidaterne.

Tidligere teaterdirektør Jon Stephensen er også at finde på listen. Han blev for nylig fyret fra Aveny-T og begrundede det med en kronik, han havde skrevet med Lars Løkke Rasmussen. Det afviser teatret.

Et andet velkendt navn blandt Moderaternes folketingskandidater er Nanna W. Gotfredsen. Hun er stifter af foreningen Gadejuristen, der yder retshjælp til udsatte.

Lars Løkke Rasmussen har dog tidligere slået fast, at kandidatlisten vil blive længere frem mod næste folketingsvalg, der skal afholdes inden for et år.

Til stede på Moderaternes stiftende årsmøde er også Ole Bjørstorp, der er tidligere mangeårig borgmester i Ishøj Kommune for Socialdemokratiet og Ishøjlisten.

Han fortæller til Berlingske, at han bakker op om Løkkes nye parti og afviser ikke at stille op for Moderaterne på et senere tidspunkt.

Grundlægger af produktionsselskabet Zentropa og producer Peter Aalbæk Jensen sidder også ved bordet blandt de over 500 fremmødte.

Tidligere under årsmødet var han på scenen og fortælle om, hvorfor han støtter projektet.

/ritzau/