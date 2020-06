Ingen nye coronadøde i Danmark - indlagte stiger

Ifølge speciallæge er torsdagens coronatal positive og tyder på, at der er kommet styr på lokale udbrud.

Der er ingen nye dødsfald med coronavirus i Danmark.

Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut torsdag. Dermed er det samlede antal døde med coronavirus i Danmark 603.

Antal indlagte stiger med tre. Dermed er i alt 36 nu indlagt.

Ni personer er på intensiv afdeling, og fire er i respirator.

21 flere er smittet, så der i alt er 12.636 bekræftede smittetilfælde i Danmark.

Af dem har 11.460 overstået infektionen.

En overstået infektion betyder, at man ikke er død eller indlagt to uger efter konstateret smitte.

Næsten en million test for coronavirus er blevet foretaget - helt præcist 981.082.

Testene er foretaget på i alt 780.330 personer.

Christian Wejse, speciallæge i infektionsmedicin på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet, kalder de nye tal meget, meget positive.

Ingen nye døde og få nye smittede er værd at glæde sig over.

Dog konstaterer man en lille stigning i antal indlagte, men det må forventes, siger han.

- Det tyder jo på, at de mindre udbrud, vi har set den seneste tid, er kommet under kontrol. Der er blevet smitteopsporet, og smittekæderne er lukket ned. 21 nye smittede er et lavt tal og også lavere, end tendensen har været den seneste uge.

Han hentyder til, at der blandt andet i Solrød Kommune og i Hjørring Kommune har været lokale smitteudbrud.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at der også er nyindlagte og en enkelt mere på intensiv. Men vi må forvente, at en procentdel af dem, der er blevet smittet i de her udbrud, er blevet så syge, at de har brug for indlæggelse. Jeg tror, det er resterne af det, vi ser, siger Christian Wejse.

Han noterer også, at man i og omkring Hjørring Kommune har testet mange, men ikke fundet særlig mange smittet med coronavirus.

- I det hele taget er der meget få kommuner, hvor der er nye smittetilfælde, siger han.

