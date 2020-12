Ingen planer om nytårsrestriktioner: Partier mødes senere tirsdag

Ordførere er indkaldt til nyt møde tirsdag eftermiddag, hvor en forlængelse af coronarestriktioner drøftes.

Der er ikke umiddelbart planer om at indføre særlige restriktioner nytårsaften.

Det har Folketingets sundhedsordførere fået at vide på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og myndighederne tirsdag, fortæller Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Der blev på mødet redegjort for, at hvis man eksempelvis skal sænke forsamlingsloftet, der er på 10 personer, så vil det kræve, at Folketingets partiledere blev indkaldt og skulle nikke til det - men det er der umiddelbart ingen planer om.

- Det mente de ikke, var nødvendigt, siger Liselott Blixt, der også fortæller, at sundhedsmyndighederne ikke var bekymrede for at blive presset af fyrværkeriskader.

Ordførerne har tirsdag over middag fået en gennemgang af de seneste tal for smittespredningen af coronavirus i Danmark.

Her blev det også drøftet, hvorvidt den delvise nedlukning af Danmark, som indtil videre løber til 3. januar, skal forlænges.

Der blev dog ikke konkluderet noget - til gengæld er ordførerne indkaldt til et nyt møde igen tirsdag eftermiddag klokken 16.00.

Her forventer flere af ordførerne, at restriktionerne forlænges. Blandt andet siger Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl, til TV2 News:

- Der er ikke noget, der peger på, at man kan løfte restriktionerne 3. januar.

/ritzau/